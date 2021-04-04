Son dakika haberleri: Kamerun'da Anglofon krizinde ara buluculuk yapan Kardinal Christian Wiyghan Tumi öldü

Son dakika gelişmesine göre Kamerun'da Anglofon (İngilizce konuşulan bölge) krizinin çözüme kavuşması için yoğun çabalar gösteren 91 yaşındaki Kardinal Christian Wiyghan Tumi hayatını kaybetti.

Kamerun'da Anglofon (İngilizce konuşulan bölge) krizinin çözüme kavuşması için yoğun çabalar gösteren 91 yaşındaki Kardinal Christian Wiyghan Tumi hayatını kaybetti.

Duala kenti Piskoposu Samuel Kleda, yaptığı yazılı açıklamada, Kardinal Tumi'nin kendini çok kötü hissettiği için bir süredir hastanede tedavi gördüğünü ve cuma günü taburcu edildikten bir gün sonra rezidansında yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Yaklaşık 5 yıldır devam eden Anglofon krizini sona erdirmek için emekliliğini askıya alan Kardinal Tumi, Anglofon bölgesindeki çocukları okula gitmeye teşvik ettiği için ayrılıkçıların hedefinde olmuştu. Anglofon bölgesindeki ayrılıkçılar, Kasım 2020'de Kardinal'i kaçırmış, bir süre sonra serbest bırakmıştı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım