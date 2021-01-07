Son dakika haberleri! Kamerun'da Anglofon bölgesindeki ayrılıkçıların saldırısında 5 kişi öldü
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Son dakika haberleri! Kamerun'da Anglofon bölgesindeki ayrılıkçıların saldırısında 5 kişi öldü

07.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:22
Son dakika haberleri! Kamerun'da Anglofon bölgesindeki ayrılıkçıların saldırısında 5 kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde, ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde, ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Njikwa adlı bölgenin yerel yetkilisi İtambi Andrew, AA muhabirine, Anglofon bölgesindeki ayrılıkçıların kendisinin de bulunduğu konvoya silahla saldırdığını belirtti.

Andrew, saldırıda 4 asker ile 1 sivilin öldüğünü ifade etti.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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