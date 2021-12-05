Son dakika haberleri | Kamerun açıklarında kargo gemisinin batması sonucu 1 kişi öldü
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Kamerun açıklarında 45 kişilik mürettebatı olan kargo gemisinin batması sonucu bir kişi hayranını kaybetti, 20 kişi kayboldu.
Kamerun açıklarında 45 kişilik mürettebatı olan kargo gemisinin batması sonucu bir kişi hayranını kaybetti, 20 kişi kayboldu.
Ulusal basındaki haberler e göre, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'dan Kamerun'a kargo taşıyan Kamerun bandıralı gemi şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.
Geminin batması sonucu bir kişi öldü, kayıp 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kamerun ve Ekvator Ginesi Deniz Kuvvetlerinin ortak yürüttüğü kurtarma operasyonuyla kurtulan 24 kişi ise Malabo'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
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