Son dakika haberleri... Kameradan belirlenen camiden ve evden hırsızlık şüphelileri tutuklandı

GAZİANTEP'te, camiden avize, iş yerinden de televizyon çalanlar, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeditepe Mahallesi'ndeki bir işyerinden 26 Kasım'da televizyon, 30 Kasım'da ise Mücahitler Mahallesi'ndeki bir camiden avize çalındı. Hırsızlıkların ihbarı edilmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, iki hırsızlıkla ilgili cami ve iş yeri çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda, polis ekipleri camide yerinden söktüğü avizeyi montuna gizleyerek çalan bir kişi ile iş yerinden televizyon çalan 2 şüpheliyi tespit etti. Yapılan araştırma sonunda şüphelilerin kimliklerini saptayan polis, adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda camiden hırsızlık yapan şüpheli ile iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden birisi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis ekipleri, iş yeri hırsızlığı şüphelisi diğer kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ