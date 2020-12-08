Son dakika haberleri! Kameradaki PTT şubesi soygununda, sanığa 6 yıl 8 ay hapis

ANTALYA'da kargo gönderme bahanesiyle girdiği PTT şubesinden bıçak zoruyla soygun yapıp kaçan, ertesi gün polise teslim olan Okan Coşgun, 'nitelikli yağma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Sütçüler Caddesi'ndeki PTT şubesinde 30 Eylül'de kadın görevliyi bıçakla tehdit ederek 7 bin lira çaldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Okan Coşgun, ilk kez hakim karşısına çıktı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Okan Coşgun bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, avukatı ve olay sırasında PTT şubesinde görevli olan S.B. salonda hazır bulundu.

Sanık avukatı, PTT'nin 7 bin TL olan zararının karşılandığına dair dekontu mahkemeye sundu. Sanık Okan Coşgun ise savunmasında, birçok kişiye borcu olduğunu belirterek, "Bunalıma girdim. Evime ekmek alacak param yoktu. Elden borç aldığım insanlar vardı. Onlar da alacaklarını istemeye başladı. Faturalarım ve kiralarım birikmişti. Yüzümde cerrahi maske, şapka vardı. PTT şubesine girdim. Oradaki bayana 'Ablacığım sana zarar vermeyeceğim. Bunalımdayım. İhtiyacım var. Kasayı aç' dedim. Abla da kasayı açtı. Paraları aldım çıktım. Direkt gidip borçlarımı kapattım. Akşam üstü teslim olmayı düşünüyordum. Sabaha kadar uyuyamadım. Ertesi gün intihar etmeyi düşündüm ama yapamadım. Sonra polise giderek teslim oldum. Ailem, ben cezaevine girdikten 15 gün sonra zararı karşılamış" dedi.Sanık avukatı da müvekkilinin pandemi nedeniyle iş bulamadığını, çocuklarının ve ailesinin geçimini sağlayamadığını ve bunalıma girerek üzerine atılı suçu işlediğine dikkat çekti.Soygun sırasında PTT şubesinde görevli olan S.B. ise saat 16.15 sıralarında elinde ayakkabı kutusuyla şubeye bir erkeğin girdiğini belirterek, "Ben kargo göndereceğini düşünerek kendisine form verdim. Kutuyu masaya bıraktı. İçerisinden ekmek bıçağını çıkardı ve 'Kasayı aç' dedi. Kasayı açtım. Bana 'Abla benim bankaya borcum var ve zaten cezaevine gireceğim' diyerek paraları topladı, gitti" diye konuştu.Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 'nitelikli yağma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık Okan Coşgun son sözünde pişman olduğunu söyledi.Mahkeme heyeti sanığa, 'nitelikli yağma' suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi. Ardından zararın karşılandığı gerekçesiyle cezayı 8 yıla düşürdü. Duruşmalardaki hal ve tavırlarını da indirim nedeni olarak gören mahkeme, sanığı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.SOYGUN ANI KAMERADA

Soygun anında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elindeki kutuyla kargo gönderme bahanesiyle şubeye gelen Okan Coşgun'un sakin ve rahat tavırlarıyla paraları kutuya doldurduktan sonra yürüyerek şubeden ayrılması görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN