Son dakika haberleri | Kamboçya'da mayınlı arazide temizlik yapan 3 uzman patlama sonucu öldü - Haberler
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Son dakika haberleri | Kamboçya'da mayınlı arazide temizlik yapan 3 uzman patlama sonucu öldü

Son dakika haberleri | Kamboçya'da mayınlı arazide temizlik yapan 3 uzman patlama sonucu öldü
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: PHNOM Kamboçya'da iç savaştan kalma anti tank mayını kalıntılarını temizlemeye çalışan 3 uzmanın mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

PHNOM Kamboçya'da iç savaştan kalma anti tank mayını kalıntılarını temizlemeye çalışan 3 uzmanın mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

"Kamboçya Öz Yardım Mayın Çıkarma Grubu"nun sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı açıklamada, mayın temizleme uzmanlarından oluşan ekibin ülkenin kuzeyinde Preah Vihear vilayetindeki mayın kalıntılarının bulunduğu arazide çalıştığı sırada patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamada ekipteki 3 uzmanın yaşamını yitirdiği, bir uzmanın yaralandığı ifade edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kamboçya Mayın Eylem ve Mağdur Destek Kurumunun verdiği bilgilere göre, 1979'dan 2021'e kadar 19 bin 806 kişi kara mayınları ve diğer patlayıcı savaş kalıntıları nedeniyle hayatını kaybetti.

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AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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