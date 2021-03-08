Son dakika haberleri! Kamboçya'da kullanılmayan otel, Kovid-19 vakalarındaki artışlar nedeniyle geçici hastaneye çevrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Kamboçya'da kullanılmayan otel, Kovid-19 vakalarındaki artışlar nedeniyle geçici hastaneye çevrildi

08.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:58
Son dakika haberleri! Kamboçya'da kullanılmayan otel, Kovid-19 vakalarındaki artışlar nedeniyle geçici hastaneye çevrildi

Son dakika haberine göre Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'te hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kullanılmayan oteli geçici olarak hastaneye dönüştürme kararı aldı.

Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'te hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kullanılmayan oteli geçici olarak hastaneye dönüştürme kararı aldı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında 3'üncü dalgayı yaşayan Kamboçya'da, 2 yılı aşkın süredir faaliyet dışı olan 500 odalı "The Great Duke Phnom Penh" oteli hastaneye çevrildi.

Başbakan Hun Sen, büyük oğlu Hun Manet'i otelin hastaneye dönüştürülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakla görevlendirdi.

Kamboçya'da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemlere uymayanlara hapis cezası da dahil, cezai işlem uygulanmasına izin veren yasa 5 Mart'ta kabul edilmişti.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle Phnom Penh'te okullar ve kamuya açık alanlar, 20 Şubat'tan bu yana kapalı tutuluyordu.

Ülkede bugüne kadar 1011 vaka tespit edilirken hayatını kaybeden olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hakan Taşıyan Rasim Öztekin Çağlar Ertuğrul
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kamboçya'da kullanılmayan otel, Kovid-19 vakalarındaki artışlar nedeniyle geçici hastaneye çevrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 18:17:38. #1.16#
title