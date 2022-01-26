Son dakika haberleri! Kalorifer kazanı büyük gürültüyle patladı: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri! Kalorifer kazanı büyük gürültüyle patladı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Kalorifer kazanı büyük gürültüyle patladı: 2 yaralı

Son dakika haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası savaş alanına dönen evde 2 kişi yaralandı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Mezit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle evin bazı duvarları yıkılırken, camları patladı ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Odada oturan Huriye E.(41) ve eltisi Gönül E.(42) yaralandı. Olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Son dakika haberleri! Kalorifer kazanı büyük gürültüyle patladı: 2 yaralı

Son dakika haberleri! Kalorifer kazanı büyük gürültüyle patladı: 2 yaralı

Son dakika haberleri! Kalorifer kazanı büyük gürültüyle patladı: 2 yaralı

Son dakika haberleri! Kalorifer kazanı büyük gürültüyle patladı: 2 yaralı

Son dakika haberleri! Kalorifer kazanı büyük gürültüyle patladı: 2 yaralı

Son dakika haberleri! Kalorifer kazanı büyük gürültüyle patladı: 2 yaralı

Son dakika haberleri! Kalorifer kazanı büyük gürültüyle patladı: 2 yaralı

Son dakika haberleri! Kalorifer kazanı büyük gürültüyle patladı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Patlama, İnegöl, Savaş, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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