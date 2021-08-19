Son dakika haberleri | Kalkınma Yatırım Bankası, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı
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Son dakika haberleri | Kalkınma Yatırım Bankası, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı

Son dakika haberleri | Kalkınma Yatırım Bankası, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Kalkınma Yatırım Bankası, tükettiği elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan şirketlerin sahip olduğu, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı (I-REC) almaya hak kazandı.

Kalkınma Yatırım Bankası, tükettiği elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan şirketlerin sahip olduğu, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı (I-REC) almaya hak kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Aksa Elektrik aracılığıyla aldığı sertifikayla geçen yıl elektrik tüketiminin tamamını güneş enerjisi santralinden sağlayan Kalkınma Yatırım Bankası 469 tonluk karbon emisyonunu engelledi.

Banka, Hollanda merkezli The International Renewable Energy Certificate Standard Foundation tarafından geliştirilen, yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla verilen I-REC ile 2020 yılında tükettiği elektriğin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğini belgeledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, sertifikaya sahip olan kurum ve şirketlerin üretilen her birim elektriği, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağladığını belirtti.

Geçen yıl 950 megavatsaat yeşil enerji satın alımı yaparak toplamda 21 bin 565 ağacın yok olmasına engel olduklarını ifade eden Öztop, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Türkiye'de örnek teşkil edecek işlere imza atıyoruz ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızla çevreye ve doğaya katkı sağlıyoruz. 2021 yılında da tükettiğimiz elektriğin tamamını yeşil enerji kaynaklarından sağlamaya devam ediyoruz. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine sağladığımız finansman desteklerine ek olarak kendi enerjimizi de yeşil kaynaklardan temin ederek karbon nötr hedefine giden yolda sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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