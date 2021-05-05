Son dakika haberleri! Kaldırımda otururken motosiklettekilerin silahlı saldırısında yaralandı
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Son dakika haberleri! Kaldırımda otururken motosiklettekilerin silahlı saldırısında yaralandı

Son dakika haberleri! Kaldırımda otururken motosiklettekilerin silahlı saldırısında yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MERSİN'de motosikletli 2 kişi, kaldırımda oturan M.D.'yi (33) tabancayla vurduktan sonra kaçtı.

MERSİN'de motosikletli 2 kişi, kaldırımda oturan M.D.'yi (33) tabancayla vurduktan sonra kaçtı. M.D., ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Mayıs Pazar günü merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi 77123 Sokak'ta meydana geldi. Motosikletli iki kişi, kaldırımda oturan M.D.'ye tabancayla ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan M.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevre paniğe neden olan olay iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle seyir halinde olan yüzleri kapalı 2 kişiden 1'i tabancayla M.D.'ye defalarca ateş ediyor. M.D.'nin aldığı kurşun yarası ile yere yığıldığı görülürken, çevredekiler panik yaşıyor.


Son dakika haberleri! Kaldırımda otururken motosiklettekilerin silahlı saldırısında yaralandı
Son dakika haberleri! Kaldırımda otururken motosiklettekilerin silahlı saldırısında yaralandı
Son dakika haberleri! Kaldırımda otururken motosiklettekilerin silahlı saldırısında yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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