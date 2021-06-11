Son dakika haberleri: Kalabalığı uzaklaştırmaya çalışan polise "Sen ne yapacaksın" diyerek karşı çıktı

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Park yerinden çıkan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kalabalığı uzaklaştırmak isteyen polise bir vatandaş karşı çıktı.

Kaza, 13.30 sularında ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, çarşı istikametinden istasyon istikametine seyir halinde olan Fatih D. (19) idaresindeki 06 BJH 859 motokurye, park yerinden çıkan Barış M. (27) idaresindeki 06 FJ 5792 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaparak sedyeye aldı. Bu sırada trafiğin akışını sağlamak ve kalabalığa uzaklaştırmak için uyarıda bulunan polis memurlarına, bir vatandaş "Eee sen ne yapacaksın" diye karşılık verdi. Polise karşı koyan adama, diğer vatandaşlardan da "polisin işi bu, ayıptır" diye tepki geldi. Yaralı ambulansta yapılan müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya karışan otomobil sürücüsüne alkol muayenesi yaparken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı