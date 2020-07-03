Son dakika haberleri! Kahvehanede oturan 35 kişiye sosyal mesafe cezası
Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı belirtilen kahvehaneye yapılan operasyonda, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 35 kişiye toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.
03.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:06
Mersin'in Tarsus ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı belirtilen kahvehaneye yapılan operasyonda, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 35 kişiye toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.
İlçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde bir kahvehanede horoz dövüşü yapıldığı ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adres operasyon düzenledi.
Ekipler, adrese geldiğinde kahvehanede horoz dövüşü yapılmadığı görüldü. Ringin etrafından toplanan 35 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 Maddesine göre kişi başı 900 TL'den toplamda 31 bin 500 TL idari para cezası kesildi. - MERSİN
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Kaynak: İHA