Son dakika haberleri | Kahvede oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibine 7 bin 739 lira ceza

Son dakika haberler... TUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvede oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibine 7 bin 739 lira ceza kesildi.

TUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvede oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibine 7 bin 739 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen denetimlerde, kapalı olması gereken kahvenin açık olduğunu fark etti. İçeri giren ekipler, 10 kişinin oyun oynadığını tespit etti. İşletme sahibi ve 10 kişiye toplam 7 bin 739 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM