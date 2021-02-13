Son dakika haberleri... Kahta'da yüksekten düşen kişi hastanelik oldu

Son dakika haberleri: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hastanelik oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Yavaşcan, Cami Mahallesi'ndeki evinin damından dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsı olay yerindeki müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Yavaşcan'ın sol bacağında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya