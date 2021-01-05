Son dakika haberleri... Kahta'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Kahta'da 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 tüfek, 1 tabanca, 480 gram esrar, 1000 kenevir tohumu, 1 dedektör, 1 hassas terazi, 1 tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen bilezik, 1 tarihi obje, 33 tarihi fosil ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı