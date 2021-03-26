Son dakika: ADIYAMAN Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika: ADIYAMAN Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Lobide tanıştığı 3 kadınla odasına çıkan Azeri iş insanı, tabanca ile başına ateş etti
Lobide tanıştığı 3 kadınla odasına çıkan Azeri iş insanı, tabanca ile başına ateş etti
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı

Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Para meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Mahsum Yetkin (20), Fatma Yetkin (55) ve Hüseyin Uslu'ya (44) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga son bulurken, yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Uslu, Adıyaman'a sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika: ADIYAMAN Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltı
Son dakika: ADIYAMAN Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltı
Son dakika: ADIYAMAN Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltı
Son dakika: ADIYAMAN Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltı
Son dakika: ADIYAMAN Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltı
Son dakika: ADIYAMAN Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltı
Son dakika: ADIYAMAN Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltı
Son dakika: ADIYAMAN Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltı
Son dakika: ADIYAMAN Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltı
Son dakika: ADIYAMAN Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Jason Statham Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: ADIYAMAN Kahta'da, silahlı kavga 3 yaralı, 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 10:57:03. #1.16#
title