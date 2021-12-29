Son dakika haberleri | Kahreden tesadüf: Şans eseri kaza yerinden geçerken, oğlunun yaralandığını gördü - Haberler
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Son dakika haberleri | Kahreden tesadüf: Şans eseri kaza yerinden geçerken, oğlunun yaralandığını gördü

Son dakika haberleri | Kahreden tesadüf: Şans eseri kaza yerinden geçerken, oğlunun yaralandığını gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 kişi ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza yerinden şans eseri geçen yaralının babası, oğlunu yerde görünce kısa süreli şok yaşadı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Atakan Demir (35) yönetimindeki 34 ECB 218 otomobil, Metal Sanayi'den yola çıkan Yasin Akil (46) yönetimindeki 16 JGU 07 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak orta refüj üzerinde durdu. Kaza sonucu araçların sürücüleri yaralandı. Kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ambulansları sevk edildi.

Şok eden tesadüf

Kazanın ardından, aracıyla şans eseri olay yerinden geçen sürücü Atakan'ın babası Burhan Demir, oğlunu yerde görünce şoke oldu. Üzüntülü baba, oğlunu teselli etmeye çalıştı.

Yaralılar 112 Acil Servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son dakika haberleri | Kahreden tesadüf: Şans eseri kaza yerinden geçerken, oğlunun yaralandığını gördü

Son dakika haberleri | Kahreden tesadüf: Şans eseri kaza yerinden geçerken, oğlunun yaralandığını gördü

Son dakika haberleri | Kahreden tesadüf: Şans eseri kaza yerinden geçerken, oğlunun yaralandığını gördü

Son dakika haberleri | Kahreden tesadüf: Şans eseri kaza yerinden geçerken, oğlunun yaralandığını gördü

Son dakika haberleri | Kahreden tesadüf: Şans eseri kaza yerinden geçerken, oğlunun yaralandığını gördü

Son dakika haberleri | Kahreden tesadüf: Şans eseri kaza yerinden geçerken, oğlunun yaralandığını gördü

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