Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ Yaşlı kadın ölü bulundu, 3 gün önce yaşamını yitirmiş Bir son dakika haberine göre Yaşlı kadın ölü bulundu, 3 gün önce yaşamını yitirmişKAHRAMANMARAŞ'ta yalnız yaşayan Necla Çetinkaya (80) oğlu ve torunu tarafından evinde ölü bulundu.

Yaşlı kadın ölü bulundu, 3 gün önce yaşamını yitirmiş KAHRAMANMARAŞ'ta yalnız yaşayan Necla Çetinkaya (80) oğlu ve torunu tarafından evinde ölü bulundu. Çetinkaya'nın 3 gün önce öldüğü belirlendi. Pınarbaşı Mahallesi 9'uncu sokaktaki apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Necla Çetinkaya'ya öğle saatlerinde oğlu ve torunu ziyarete gitti. Eve giren baba ve oğlu Çetinkaya'yı hareketsiz yatarken bulunca sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Necla Çetinkya'nın 3 gün önce yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaynak: DHA