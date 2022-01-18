Son dakika haberleri... Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "(Petrol boru hattındaki yangın) Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da... - Haberler
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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "(Petrol boru hattındaki yangın) Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da...

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun,
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "(Petrol boru hattındaki yangın) Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok" dedi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "(Petrol boru hattındaki yangın) Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok" dedi.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş, Yangın, Petrol, Güncel, Haber

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