Son dakika haberleri... Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "(Petrol boru hattındaki yangın) Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da...
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "(Petrol boru hattındaki yangın) Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok" dedi.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "(Petrol boru hattındaki yangın) Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok" dedi.
AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri