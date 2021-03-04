Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
04.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:02
Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün