Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
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Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın

04.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:02

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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