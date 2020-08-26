Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'taki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
26.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:35
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Ağabeyli Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen sebeple çıkan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 3 helikopter ile havadan ve karadan müdahalelerle söndürülen bölgede 2 hektarlık alan zarar gördü. - KAHRAMANMARAŞ
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Kaynak: İHA