Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü
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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

07.09.2020 03:10 | Son Güncelleme: 07.09.2020 03:15

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıdaki Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı ile yangına müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada, soğutma işlemleri devam ediyor.

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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü

Kaynak: AA

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