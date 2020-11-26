Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
26.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:45
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Yunus Emre Mahallesi Düzgün Sokak'ta ikamet eden 90 yaşındaki Gülistan E'nin akşamları ışıklarının yanmadığını fark eden apartman görevlisi yakınlarına haber verdi.
Yedek anahtarla eve giren Gülistan E'nin yakınları, yaşlı kadını yatağında hareketsiz halde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Gülistan E'nin cenazesi otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk