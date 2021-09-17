Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 6 gözaltı
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık İlçesi Bahçelievler Mahallesi civarında yol kontrol ve arama noktasındaki 25 gram kubar esrar ile 4 gram bonzai maddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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