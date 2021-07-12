Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı
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Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta bir araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 119.14 gram metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan M.B. (33) ve A.Y. (33) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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