Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

12.02.2021 22:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:02
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Türkoğu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılılı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, yaklaşık bir aylık takibin ardından şüphelilerin kullandığı 42 LJ 414 plakalı aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 65 uyuşturucu hap, bir miktar esrar maddesi, iki cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 700 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.C. ve Y.K, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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