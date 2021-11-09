Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta dedektör köpek "Uygun" ile arama yapan ekipler araçtaki A.H.T'nin (62) eşya ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. A.H.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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