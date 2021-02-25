KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.

Bir miktar uyuşturucuyla yakalanan ve gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı