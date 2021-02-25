KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
25.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:46
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.
Bir miktar uyuşturucuyla yakalanan ve gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı