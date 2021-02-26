Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
26.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:20
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda yaptığı uygulamada, durumundan şüphelendikleri kişilerin üstlerini ve araçlarını aradı.
Aramalarda, 10 gram metamfetamin, 2 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi zanlılar Y.Ö. (28), Y.HY. (29) ve A.H. (32) gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün