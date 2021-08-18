Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan-Nurhak karayolunda uygulama yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler tarafından yapılan aramada 153 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K ile İ.E.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kuş sürüsünün içine daldığı için düştüğü iddia edildi
8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kuş sürüsünün içine daldığı için düştüğü iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Lionel Messi Abdullah Avcı Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 13:51:29. #1.16#

title