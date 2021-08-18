Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan-Nurhak karayolunda uygulama yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler tarafından yapılan aramada 153 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K ile İ.E.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk