Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika gelişmesine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
12.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:01
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Pazarcık ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilecek.
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Kaynak: DHA