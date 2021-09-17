Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 61 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin ile 15 gram eroin ele geçirildi.
Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri