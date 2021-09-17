Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 61 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin ile 15 gram eroin ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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