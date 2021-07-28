Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde iki eve operasyon düzenlendi. 2 kişinin ikamet ve bahçelerinde yapılan aramada 7 kök Hint keneviri bitkisi ile 74 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.İ. (42) ve İ.U.(76) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Öldüresiye darp edilip hakkında dava açılan yaşlı adamın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Öldüresiye darp edilip hakkında dava açılan yaşlı adamın görüntüleri ortaya çıktı
Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Terasta öldürüp boş araziye atmış! Genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
Terasta öldürüp boş araziye atmış! Genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Hulusi Akar Tanju Bilgiç Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Prens William Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:23:42. #1.14#

title