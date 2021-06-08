Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu Evinin bahçesinde 204 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evin bahçesinde 204 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Evinin bahçesinde 204 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evin bahçesinde 204 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Pazarcık İlçesi Tilkiler Mahallesi Pan Obası mevkiindeki bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, ekili vaziyette 20-80 cm uzunluğunda 204 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili C.K. gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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