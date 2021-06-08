Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu Evinin bahçesinde 204 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evin bahçesinde 204 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.