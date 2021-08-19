Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 2 operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı türde bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, 1 tabancayla uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan H.C, S.Ö, B.A.ve G.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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