Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 2 operasyon düzenledi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı türde bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, 1 tabancayla uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan H.C, S.Ö, B.A.ve G.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün