Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta trafikte tartıştığı kişilerce darbedilen sürücü hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta trafikte tartıştığı kişilerce darbedilen sürücü hastaneye kaldırıldı

10.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:08
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta trafikte tartıştığı kişilerce darbedilen sürücü hastaneye kaldırıldı

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta trafikte tartıştığı kişiler tarafından darp edilen tır sürücüsü, tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta trafikte tartıştığı kişiler tarafından darp edilen tır sürücüsü, tedavi altına alındı.

Sivas'tan Kahramanmaraş'a gelen Şükrü K, 58 ACA 912 plakalı tırla seyir halindeyken, Adana-Kahramanmaraş Karayolu Çakallı Mahallesi mevkisinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobildeki kişilerle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu darbedilen Şükrü K, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, Şükrü K'yı darp eden kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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