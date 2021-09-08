Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Şazibey Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık bir buçuk ay önceki yangında zarar gören tekstil fabrikasında tekrar yangın çıktı.

Bir önceki yangından kalan atıkların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Tanju Özcan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Diego Lionel Messi Samet Aybaba Bülent Korkmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 22:46:21. #1.14#

title