Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
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Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 1. kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile alevlere müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle Kahramanmaraş-Adana kara yolunda ulaşım tek yönlü sağlanırken çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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