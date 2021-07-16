Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 1. kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile alevlere müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle Kahramanmaraş-Adana kara yolunda ulaşım tek yönlü sağlanırken çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün