Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.İ'nin elinde bulunan çok sayıda tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı Pazarcık-Gölbaşı kara yolu Kizirli Mahallesi yol ayrımında durdurdu.

Araçtaki aramada, Orta Çağ döneminden kaldığı değerlendirilen 29 sikke, 10 obje, 10 yüzük ve 1 mühür ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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