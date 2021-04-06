Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erçene Mahallesi'nde İ.E.B'nin, tarihi eser niteliği taşıyan bazı eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelinin kullandığı plakası açıklanmayan aracı ilçe çıkışında durdurdu.

Araçtaki aramada, Ortaçağ döneminden kaldığı değerlendirilen 30 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Haydar Akar Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Burak Deniz Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Özil Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 19:08:15. #1.15#
title