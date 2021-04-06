Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erçene Mahallesi'nde İ.E.B'nin, tarihi eser niteliği taşıyan bazı eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelinin kullandığı plakası açıklanmayan aracı ilçe çıkışında durdurdu.
Araçtaki aramada, Ortaçağ döneminden kaldığı değerlendirilen 30 sikke ve 10 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk