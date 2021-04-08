Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mağralı Mahallesi'nde Ömer E. (23) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında Ömer E'ye av tüfeğiyle ateş eden kişi otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.

Olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman