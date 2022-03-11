Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta silah ticareti operasyonunda 9 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta silah ticareti operasyonunda 9 gözaltı

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta silah ticareti operasyonunda 9 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah ticareti operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah ticareti operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 1 el bombası, 1 hafif makineli tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin sorgusu sürüyor.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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