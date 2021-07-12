Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinin güvenlik görevlisi silahla yaralandı
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinin güvenlik görevlisi silahla yaralandı

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinin güvenlik görevlisi silahla yaralandı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir güvenlik görevlisi silahla ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir güvenlik görevlisi silahla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aracıyla Yeni Sanayi Sitesine gelen A.Ü. (35) giriş kapısında güvenlik görevlisi Ş.N. (40) tarafından durduruldu.

Ş.N, aracı kontrol etmek isteyince A.Ü. ile aralarında tartışma çıktı. Bu sırada silahla ateş eden A.Ü, Ş.N'yi göğsünden yaraladı.

Ağır yaralanan Ş.N, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, aracıyla olay yerinden kaçan zanlının yerini kısa sürede belirledi. Gözaltına alınmak istenen şüpheli, polislere bir süre direndi.

Şüpheli, daha sonra Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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