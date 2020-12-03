Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden saldırgan Türk vatandaşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden saldırgan Türk vatandaşı

03.12.2020 23:49 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:52
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden saldırgan Türk vatandaşı

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ta, otelde bir polisin şehit edildiği, bir polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili sosyal medyada failin Suriyeli olduğuna dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta, otelde bir polisin şehit edildiği, bir polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili sosyal medyada failin Suriyeli olduğuna dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün cinayet şüphelisi bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan çalışma sırasında çıkan silahlı çatışmada, bir polis memurunu şehit eden bir polisi de yaralayan şüphelinin kısa sürede yakalandığı hatırlatıldı.

Isparta nüfusuna kayıtlı şüpheli M.K. hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında failin Suriyeli olduğuna dair paylaşılan kasıtlı bilgiler doğruyu yansıtmamaktadır. Asılsız ve kasıtlı bilgi paylaşımı yapan 7 sosyal medya hesap kullanıcısı tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş'ta bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden polis ekibine ateş edilmesi sonucu bir polis şehit olmuş, bir polis yaralanmış, şüpheli olayın ardından yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'ta bir polisi şehit eden saldırgan Antalya'da tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı
Kahramanmaraş'ta bir polisi şehit eden saldırgan Antalya'da tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı
Polisi şehit eden saldırgan tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı
Polisi şehit eden saldırgan tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı (9)
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı (9)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Caner Erkin Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden saldırgan Türk vatandaşı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 23:59:38. #1.15#
title