Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

25.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:34
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.Y. (19) idaresindeki 46 LP 238 plakalı otomobil, Söğütlü Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen E.C.Ö'ye (18) çarptı.

Kazada ağır yaralanan E.C.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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