Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta örtü yangını
Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
26.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:44
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
Ağabeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzereni Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerince bölgeye sevk edildi.
Ekipler, 3 helikopter ve arazözlerle müdahale ettikleri örtü yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaların devam ettiği bölgede 2 hektarlık alan zarar gördü.
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Kaynak: AA