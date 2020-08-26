Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta örtü yangını Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Ağabeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzereni Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerince bölgeye sevk edildi.

Ekipler, 3 helikopter ve arazözlerle müdahale ettikleri örtü yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaların devam ettiği bölgede 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA