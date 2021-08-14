Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Onikuşubat ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alanda zarar oluştu.

Kahramanmaraş'ın Onikuşubat ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alanda zarar oluştu.

Bertiz Mahallesi Karamanlı mevkisinde ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Helikopter ve 15 işçinin katımıyla yürütülen çalışmalarla söndürülen yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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