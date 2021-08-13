Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ın Onikuşubat ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikuşubat ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Demrek Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. 4 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 150 işçinin katımıyla yapılan çalışmalarla söndürülen yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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