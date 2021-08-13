Kahramanmaraş'ta orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü
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Kahramanmaraş'ta orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ta orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangında 3 hektar zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangında 3 hektar zarar gördü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Demrek Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Etkili olan sağanak ile beraber düşen yıldırımlar ormanlık alanda yangına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 10 arazöz, 100 işçi,5 su tankı, 2 dozer, 150 işçi ile müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık bölge zarar gördü. Yangında soğutma işlemleri sürerken, yağmur yağışı da devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü
Kahramanmaraş'ta orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü
Kahramanmaraş'ta orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü
Kahramanmaraş'ta orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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