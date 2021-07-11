Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta orman yangını
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Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta orman yangını

Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangında 1 hektarlık örtülü alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangında 1 hektarlık örtülü alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat İlçesi Güvercinlik mevkiindeki ormanlık arazide çıktı. Piknikçilerin ateşinden çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ile 15 personel sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık örtülü alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Halil Ulubey/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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